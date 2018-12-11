Политика

Россиянка Бутина согласилась признать вину частично
Интерфакс
вчера в 18:49

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, согласилась признать себя виновной по части пунктов обвинения. Она также заявила о готовности сотрудничать с федеральными, штатными и местными властями в любых текущих расследованиях, сообщает телеканал ABC.
Интерфаксвчера в 18:49
с чего всё началось
Арестованная в США россиянка Мария Бутина признала себя виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом без лицензии и согласилась сотрудничать со следствием, сообщает
 телеканал ABC со ссылкой на копию документа, который планируется направить в суд.
РБКвчера в 20:10

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