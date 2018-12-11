Политика

«Сделку» Бутиной со следствием прокомментировали в Кремле
REGNUM
04:26

В Кремле не располагают официальными данными о каком-либо соглашении со следствием в США российской гражданки Марии Бутиной. Об этом 11 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее комментировать ситуацию с Бутиной Песков не стал.
REGNUM04:26
с чего всё началось
Арестованная в США россиянка Мария Бутина признала себя виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом без лицензии и согласилась сотрудничать со следствием, сообщает
 телеканал ABC со ссылкой на копию документа, который планируется направить в суд.
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Lenta.ruвчера в 19:29

СМИ сообщили о согласии Бутиной частично признать себя виновной

Известиявчера в 18:41
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
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