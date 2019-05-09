Экономика

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкойТАСС 04:35

Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты. Об этом в четверг сообщает телерадиокорпорация ABC.
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Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

Газета.Ru02:09

Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой

Lenta.ru07:10

Банк Австралии выпустил миллионы «неграмотных» долларов

News.ru05:11

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

ТАСС04:35

Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов 50-долларовых купюр с ошибкой

Говорит Москва06:25

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

РИА Новости02:54

На новых австралийских купюрах была допущена опечатка

Эхо Москвы10:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.
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Происшествия

В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.
Обновлено в 10:59
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

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Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Петр Порошенко в ходе акции "Первая минута мира" ко Дню памяти и примирения 8 мая заявил, что участники акции "Бессмертный полк" – "ряженые", передает ФАН.
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Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Общество

Ведущего BBC уволили за сравнение ребенка Меган Маркл с обезьяной

Обновлено в 11:26
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Игры

Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct

Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Вице-премьер оценил вероятность вывода SSJ100 из эксплуатации

Вице-премьер РФ Юрий Борисов прокомментировал вероятность вывода самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) из эксплуатации.
Обновлено в 05:06
Политика

На Украине в акциях по случаю Дня Победы участвовали 700 тысяч человек

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
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По заявлению компании Dongfeng Honda 17 мая на рынок выходит новый Honda Civic.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом

Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Активист рассказал, что сотрудники ФСО задержали его в центре Москвы из-за переговоров по рации

Активист Александр Пелевин рассказал, что сотрудники Федеральной службы охраны задержали его в центре Москвы за переговоры по рации, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 10:53
Футбол

Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов

Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.
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Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

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Происшествия

На Волыни пьяные таможенники напали на журналистов

Журналисты телерадиокомпании «Аверс» пострадали от рук пьяных пограничников.
Обновлено в 02:35
Общество

Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге

Напомним, шествие пройдет по всему Невскому проспекту, до Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт.
Обновлено в 08:04
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
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Политика

Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание героя Украины

Главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку присвоено звание Героя Украины.
Обновлено в 11:22
Экономика

Агентство Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Общество

Гостей приема в Кремле в честь Дня Победы угощали лососем и гребешком

Обновлено в 09:49
Общество

Ливень обрушился на Москву в День Победы

Сильный ливень обрушился на Москву в день празднования победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

РФ планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Обновлено вчера в 21:56
Футбол

Кейн надеется сыграть в финале Лиги чемпионов

Лидер атак "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что сможет восстановиться к финалу Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:13
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