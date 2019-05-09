Экономика

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкойТАСС 04:35

Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты. Об этом в четверг сообщает телерадиокорпорация ABC.
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На новых австралийских купюрах была допущена опечатка

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Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

Газета.Ru02:09

Банк Австралии выпустил миллионы «неграмотных» долларов

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Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов 50-долларовых купюр с ошибкой

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В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

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Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой

Lenta.ru07:10
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