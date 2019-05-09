Экономика
ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкойТАСС 04:35
Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты. Об этом в четверг сообщает телерадиокорпорация ABC.
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