Происшествия
Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погибТАСС 01:27
Самолет следовал в Симферополь. Что произошло Направлявшийся в Симферополь лайнер Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. По данным экстренных служб, он приземлился в поле недалеко от деревни Рыбаки, в километре от полосы.
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