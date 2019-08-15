Происшествия

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погибТАСС 01:27

Самолет следовал в Симферополь. Что произошло Направлявшийся в Симферополь лайнер Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. По данным экстренных служб, он приземлился в поле недалеко от деревни Рыбаки, в километре от полосы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
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