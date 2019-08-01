Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира БеджамоваРБК вчера в 17:00
Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика
Лисин перевел акции ПГК на контролирующую НЛМК компанию
Миллиардер Владимир Лисин перевел акции Первой грузовой компании (ПГК) на Fletcher Group Holdings, владеющую всеми его активами, включая НЛМК, следует из сообщения на сайте компании.
Обновлено в 04:54
Политика
Зеленский сформирует правительство за один день
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус в выступлении на телеканале «1+1» заявил, что новое правительство будет сформировано в первый или второй день работы нового состава Верховной Рады.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 09:33
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы
Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Здоровье
Новые инкубаторы в перинатальном центре Крыма помогли спасти уже 20 детей
За первый месяц использования новых инкубаторов в республиканском перинатальном центре спасено 20 младенцев с экстремально низкой и очень низкой массой тела.
Обновлено в 09:58
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Кино
Питт и Ди Каприо могут быть выдвинуты на «Оскар» в разных номинациях
Еще один инсайдер отметил, что Питт самостоятельно может предложить себя в качестве номинанта на роль второго плана в надежде получить за нее «Оскар».
Обновлено в 06:31
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Политика
МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа из-за его высокого мастерства вести переговоры.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Игры
Вышел трейлер постапокалиптической игры Collapsed
Обновлено в 06:30
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 06:24
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
Моторная лодка, на которой из одного поселка в другой переправлялись двое взрослых и трое детей, перевернулась на реке в Свердловской области, ведется поиск людей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 02:15
Авто
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье заработает в две смены
Завод Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» с сентября начнет работать в две смены, это позволит трудоустроить еще 400 человек, сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов.
Обновлено в 05:46
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Футбол
Георгий Ярцев: «О ничьей со „Спартаком“ речи и не шло»
Хотя территориально "Спартак" выглядел очень прилично.
Обновлено в 09:06
Хоккей
Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году
Обновлено в 08:51
Политика
Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами
Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
Министерство обороны протестировало работу "военного интернета", сообщает газета "Известия".
Обновлено в 04:13
Авто
В России выросли продажи электрокаров с пробегом
По сообщению аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по июнь нынешнего года в России было продано 1 395 электромобилей с пробегом, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2018 года (896 шт.).
Обновлено в 07:12
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 09:22