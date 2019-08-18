Исторически менее доходные двухлетние бумаги вдруг оказались более доходными — и это нетипично для рынка. С 1955 года такое происходило всего десять раз. В девяти случаях после инверсии начиналась рецессия.

Экономика и жизнь

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.

Авто Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra Компания Great Wall объявила старт продаж новой линейки пикапов. Автомобили уже доступны для заказа в официальных дилерских центрах марки.

Единоборства Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.

Шоу-бизнес 13-летний сын Дубцовой «догнал» по росту своего отца Чужие дети, как известно, растут быстро, но, кажется, 13-летний наследник Ирины Дубцовой Роман в этом даст фору многим «звездным» отпрыскам.

Транспорт Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Политика Джемилев признался, что у Украины нет возможности «вернуть Крым» Лидер запрещенной в России организации "меджлис крымско-татарского народа"*, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью украинским СМИ заявил, что сейчас у Киеве нет возможности самостоятельно "вернуть Крым".

Театры Тюменские театралы «попрощаются» с Берлином еще два раза Как сообщил журналисту Moi-portal.ru актер, режиссер, драматург и хореограф молодежного театра «Ангажемент», основатель и продюсер театральной компании «Сцена-Нева» Никита Герасимов, спектакль имеет интересную особенность: зрители не сидят во время действа в зале на местах, они путешествуют по городу вместе с актерами.

Футбол Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба останется в „МЮ“» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал высказывание полузащитника Поля Погба о том, что его будущее в команде все еще под вопросом.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Футбол СМИ: «Атлетико» отозвал свою жалобу на «Барселону» и Гризманна Как отмечается, в федерации футбола Испании даже не выслушали позицию Гризманна, так как «Атлетико» отозвал свою жалобу.

Транспорт На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.

Экономика Таджикистан бежит впереди перевода Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.

Общество Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.

Происшествия У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков У берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Общество Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

Наука Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.

Космос Ученые показали, как видят Землю инопланетяне Исследователи Корнеллского университета создали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали инопланетяне, сообщает Science.

Армия и оружие Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе.