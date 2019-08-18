Экономика

9 рецессий: какими были кризисы, которым предшествовала инверсияРБК вчера в 02:15

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Исторически менее доходные двухлетние бумаги вдруг оказались более доходными — и это нетипично для рынка. С 1955 года такое происходило всего десять раз. В девяти случаях после инверсии начиналась рецессия.
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