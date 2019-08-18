Экономика
9 рецессий: какими были кризисы, которым предшествовала инверсияРБК вчера в 02:15
Исторически менее доходные двухлетние бумаги вдруг оказались более доходными — и это нетипично для рынка. С 1955 года такое происходило всего десять раз. В девяти случаях после инверсии начиналась рецессия.
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В США ждут рецессию, мировые ЦБ спешат прикупить американского госдолга
Экономика и жизнь16 августа в 07:14
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
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По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
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Как сообщил журналисту Moi-portal.ru актер, режиссер, драматург и хореограф молодежного театра «Ангажемент», основатель и продюсер театральной компании «Сцена-Нева» Никита Герасимов, спектакль имеет интересную особенность: зрители не сидят во время действа в зале на местах, они путешествуют по городу вместе с актерами.
Обновлено вчера в 02:10
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба останется в „МЮ“»
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Обновлено вчера в 22:56
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Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Футбол
СМИ: «Атлетико» отозвал свою жалобу на «Барселону» и Гризманна
Как отмечается, в федерации футбола Испании даже не выслушали позицию Гризманна, так как «Атлетико» отозвал свою жалобу.
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Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.
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Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Таджикистан бежит впереди перевода
Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео
Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.
Обновлено 17 августа в 09:37
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
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Происшествия
У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков
У берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.
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Происшествия
Женщина и трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено 17 августа в 03:11
Космос
Ученые показали, как видят Землю инопланетяне
Исследователи Корнеллского университета создали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали инопланетяне, сообщает Science.
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Малый бизнес немало всех удивил
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов вчера объяснил сокращение укрупнением малого бизнеса, успехами борьбы с однодневками и ежегодным исключением из реестра МСП предпринимателей, не сдающих положенную отчетность.
Обновлено 16 августа в 18:22