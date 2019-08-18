Экономика

9 рецессий: какими были кризисы, которым предшествовала инверсияРБК вчера в 02:15

Исторически менее доходные двухлетние бумаги вдруг оказались более доходными — и это нетипично для рынка. С 1955 года такое происходило всего десять раз. В девяти случаях после инверсии начиналась рецессия.
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9 рецессий: какими были кризисы, которым предшествовала инверсия

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В США близится рецессия экономики: исторический экскурс

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
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Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

Обновлено 16 августа в 22:29
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
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МВД России официально разъяснило ситуацию с номерами новых форматов: Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки.
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Общество

В госреестр внесли почти половину границ региональных центров России

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Общество

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Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

Обновлено в 00:59
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Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге

Почти два миллиона человек приняли участие в акциях протеста, прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев

Обновлено в 02:42
Экономика

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
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Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено 16 августа в 19:59
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Экономика

Кудрин: Нацпроекты тормозят чиновники

«Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%», - написал в Twitter.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
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Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
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Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
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Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе

Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
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Новую игру в стиле Cyberpunk 2077 показали на видео и поразили геймеров

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Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу

В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
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Новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейс

В саратовском аэропорту Гагарин приземлился первый тестовый рейс из Внукова. Воздушная гавань откроется уже 20 августа.
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В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года

На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено вчера в 11:17
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