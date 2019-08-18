Исторически менее доходные двухлетние бумаги вдруг оказались более доходными — и это нетипично для рынка. С 1955 года такое происходило всего десять раз. В девяти случаях после инверсии начиналась рецессия.

Наука Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка Японские ученые из Университета Хиросимы научились комбинировать набор хромосом для определения пола будущего живого существа, сообщает Plos One.

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Авто МВД России разрешило использование номеров нового формата МВД России официально разъяснило ситуацию с номерами новых форматов: Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки.

Общество В госреестр внесли почти половину границ региональных центров России Почти половина границ административных центров субъектов Российской Федерации внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США 15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».

Общество Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге Почти два миллиона человек приняли участие в акциях протеста, прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Политика Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Экономика Кудрин: Нацпроекты тормозят чиновники «Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%», - написал в Twitter.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Армия и оружие Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.

Авто Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.

Транспорт Новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейс В саратовском аэропорту Гагарин приземлился первый тестовый рейс из Внукова. Воздушная гавань откроется уже 20 августа.