Исторически менее доходные двухлетние бумаги вдруг оказались более доходными — и это нетипично для рынка. С 1955 года такое происходило всего десять раз. В девяти случаях после инверсии начиналась рецессия.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.

Политика Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Кино Автор «Игры престолов» рассказал, как сериал повлиял на окончание книг Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин завил, что не изменит окончание романов из-за неоднозначного окончания телевизионного шоу.

Происшествия У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов На туристический автобус, попавший в аварию на шоссе Энтузиастов, выписано 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба столичного транспорта в Twitter.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Хоккей «Авангард» привезёт «Пиццу» на презентацию команды в Омске Накануне старта сезона КХЛ 2019/2020 "Авангард" проведёт в Омске уже традиционную презентацию команды (0+).

Происшествия При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.

Происшествия Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

Футбол Семак прокомментировал работу арбитров матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу бригады арбитров матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» во главе с Алексеем Матюниным, принявшей несколько неоднозначных решений, в частности удалившей защитника грозненцев Ризвана Уциева на седьмой минуте встречи и не засчитавшей мяч Эмилиано Ригони из-за положения вне игры.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ с 2020 года С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд РФ.

Футбол Олег Иванов: «После удаления Уциева „Ахмат“ сплотился» Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итог матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Грозненцы играли с 7-й минуты в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Армия и оружие Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиации Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации.

Здоровье Врачи рекомендуют запретить «умные» браслеты для школьников Российские медики провели своё исследование и выяснили ряд неоспоримых фактов, в связи с которыми рекомендуют запретить «умные» браслеты для школьников.

Происшествия На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.

Шоу-бизнес Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.

Общество Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.

Космос ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Происшествия В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля В Одессе правоохранительные органы задержали владельца отеля "Токио Стар", где произошел пожар, Вадима Черного, передает "112 Украина".

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.