Экономика
9 рецессий: какими были кризисы, которым предшествовала инверсияРБК 02:15
Исторически менее доходные двухлетние бумаги вдруг оказались более доходными — и это нетипично для рынка. С 1955 года такое происходило всего десять раз. В девяти случаях после инверсии начиналась рецессия.
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Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
Обновлено вчера в 16:27
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Обновлено в 01:00
Футбол
Переход Коноплянки в «Бешикташ» может сорваться
Трансфер полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Бешикташ" находится под угрозой срыва.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Автобус с туристами врезался в столб в Москве
На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 03:33
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Гаджеты
Проект модульных смарт-часов Blocks закрыт
Участники проекта Blocks по созданию «умных» наручных часов с модульной конструкцией объявили о его сворачивании.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Андре Шюррле: «Мы обязаны сделать все, чтобы не подвести фанатов в матче с ЦСКА»
Форвард московского «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА в рамках 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
В результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Королева Великобритании запретила Меган Маркл носить джинсы
Королева Великобритании Елизавета запретила жене своего внука принца Гарри Меган Маркл носить джинсы и рваную, потертую одежду, так как считает джинсы одеждой для работяг, никак не подходящей герцогине, коей является Маркл.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Старший сын Валерии, 24-летний Артемий Шульгин недавно тайно женился. Избранницей молодого человека стала девушка по имени Наталья.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Windows Core будет облачной операционной системой
Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области погиб один человек
Обновлено вчера в 12:15
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Перми задержали водителя автобуса, попавшего в ДТП
Обновлено в 03:50
Общество
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»
Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча. Еще один мяч в составе «Порту» забил Луис Диас.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 16:16
Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.
Обновлено в 04:40
Политика
Шойгу рассказал о средствах США на нарушающие ДРСМД ракеты
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил: Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии.
Обновлено в 05:12
Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области вечером в субботу, 17 августа, возник пожар.
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Футбол
Кавани согласовал контракт с клубом Бекхэма
Форвард парижан согласовал контракт с клубом «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
В Одессе правоохранительные органы задержали владельца отеля "Токио Стар", где произошел пожар, Вадима Черного, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 20:13