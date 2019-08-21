Чуть более месяца осталось до дня, когда 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Такой вывод можно сделать из расчетов, которые специально для «Известий» подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

с чего всё началось

Около 9 млн жителей России находятся в зоне риска из-за огромной кредитной нагрузки. По данным экспертов, они тратят более 50% всех доходов на оплату кредитов. По информации ОКБ, почти 15% всех заёмщиков, которые отмечены в базах данных, имеют высокую кредитную нагрузку.

9 млн россиян тратят на погашение кредитов больше 50% доходов

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