Чуть более месяца осталось до дня, когда 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Такой вывод можно сделать из расчетов, которые специально для «Известий» подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

с чего всё началось

Около 9 млн жителей России находятся в зоне риска из-за огромной кредитной нагрузки. По данным экспертов, они тратят более 50% всех доходов на оплату кредитов. По информации ОКБ, почти 15% всех заёмщиков, которые отмечены в базах данных, имеют высокую кредитную нагрузку.

9 млн россиян тратят на погашение кредитов больше 50% доходов

Наука Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.

Футбол Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.

Политика Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.

Политика Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.

Общество В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Здоровье Врачи научились определять рак кишечника на ранних стадиях Для профилактики рака кишечника следует минимизировать употребление красного мяса, заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни.

Футбол Реми Кабелла получил травму в матче с «Олимпиакосом» Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил травму в матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов против «Олимпиакоса».

Происшествия Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.

Транспорт В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.

Политика Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.

Политика Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.

Экономика Минпромторг намерен расширить поддержку разработчиков микроэлектроники Минпромторг в 2020 году планирует расширить поддержку разработчиков микроэлектроники в России.

Авто Kia показала интерьер нового Kia Mohave Компания KIA опубликовала первые изображения интерьера обновленного рамного внедорожника KIA Mohave.

Политика Трамп напомнил Дании о расходах на НАТО Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания направляет недостаточно финансовых средств на оборону НАТО.

Кино Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой 79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.

Футбол Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".