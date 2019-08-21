Финансы
9 млн россиян тратят на погашение кредитов больше 50% доходовNashGorod.ru 08:13
Около 9 млн жителей России находятся в зоне риска из-за огромной кредитной нагрузки. По данным экспертов, они тратят более 50% всех доходов на оплату кредитов. По информации ОКБ, почти 15% всех заёмщиков, которые отмечены в базах данных, имеют высокую кредитную нагрузку.
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с чего всё началось
Чуть более месяца осталось до дня, когда 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Такой вывод можно сделать из расчетов, которые специально для «Известий» подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известиявчера в 17:02
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Почти 9 млн человек могут получить статус проблемных клиентов до конца сентября
Комсомольская правда03:43
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
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