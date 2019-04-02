Футбол

9 игроков «Ювентуса» пропустят матч с «Кальяри»Soccer.ru 04:26

Кальяри — Ювентус
сегодня
в 15:00
Чемпионат Италии
Стадион «Сардиния Арена»
Кальяри
Предварительная расстановка 4‑3‑3
28
Краньо
  
33
Срна
  
23
Чеппителли
  
19
Пизакане
  
3
Пеллегрини
  
20
Падоин
  
8
Чигарини
  
21
Ионицэ
  
10
Педро
  
18
Барелла
  
30
Паволетти
  
1
Шченсны
  
4
Касерес
  
19
Бонуччи
  
3
Кьеллини
  
2
Де Шильо
  
23
Джан
  
5
Пьянич
  
14
Матюиди
  
12
Сандро
  
18
Кин
  
33
Бернардески
  
Ювентус
Предварительная расстановка 3‑5‑2
«Ювентус» столкнулся с кадровыми проблемами накануне матча 30-го тура итальянской Серии А с «Кальяри». В заявке туринцев на предстоящую встречу не оказалось сразу девятерых футболистов основного состава.
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