9 игроков «Ювентуса» пропустят матч с «Кальяри»Soccer.ru 04:26

«Ювентус» столкнулся с кадровыми проблемами накануне матча 30-го тура итальянской Серии А с «Кальяри». В заявке туринцев на предстоящую встречу не оказалось сразу девятерых футболистов основного состава.

Экономика ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.

Наука Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии Во время демонстрации робот сумел реализовать пять бросков из восьми.

Происшествия В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Происшествия Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.

Происшествия Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.

Общество Госдума поддержала идею разрешить людям с ВИЧ усыновлять детей Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.

Общество В Госдуме пообещали после хостелов разобраться с апартаментами Госдума после вступления в силу закона о размещении хостелов рассмотрит поправки, который определят правовой статус апартаментов, заявила на коллегии Минстроя глава комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Происшествия Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.

Происшествия Акционер S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец группы компаний S7 Наталия Филева разбилась в авиакатастрофе.

Политика Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.

Общество Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.

Политика Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко "Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

Армия и оружие СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа Силы ВВС Израиля выпустили ракеты по территории сектора Газа, в результате атаки никто не пострадал.

Политика Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Политика Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.

Шоу-бизнес Певица Согдиана в третий раз вышла замуж Певица Согдиана в третий раз вышла замуж. Избранником 35-летней исполнительницы стал некий Максим.

Финансы Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5% Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.

Общество Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Нидерландов С рабочим визитом в Королевство Нидерландов прибыл сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Политика Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.