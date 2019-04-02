Футбол
9 игроков «Ювентуса» пропустят матч с «Кальяри»Soccer.ru 04:26
Кальяри
Предварительная расстановка 4‑3‑3
28
Краньо
33
Срна
23
Чеппителли
19
Пизакане
3
Пеллегрини
20
Падоин
8
Чигарини
21
Ионицэ
10
Педро
18
Барелла
30
Паволетти
1
Шченсны
4
Касерес
19
Бонуччи
3
Кьеллини
2
Де Шильо
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
12
Сандро
18
Кин
33
Бернардески
Ювентус
Предварительная расстановка 3‑5‑2
«Ювентус» столкнулся с кадровыми проблемами накануне матча 30-го тура итальянской Серии А с «Кальяри». В заявке туринцев на предстоящую встречу не оказалось сразу девятерых футболистов основного состава.
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