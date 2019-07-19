Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»Интерфакс вчера в 19:57

Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.
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«Черные ящики» Boeing направлены на расшифровку после ЧП в Шереметьево

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Два человека пострадали в результате задымления на борту самолёта в Шереметьеве

RT на русском02:32

В Шереметьево уточнили число пострадавших при инциденте с Boeing 737

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В больнице остался один пострадавший из-за экстренной посадки Boeing в «Шереметьево»

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Прерванный взлет «Боинга» в Шереметьеве: экипаж действовал четко и правильно

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Поломка кондиционера, скорей всего, стала причиной ЧП в аэропорту Шереметьево

Эхо Москвы04:32

После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек

РИА Новостивчера в 23:43
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:13, Вашингтон
Происшествия

Автоинструктор из Архангельска убил ученицу за отказ заниматься сексом

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, автоинструктор разозлился на молодую ученицу после урока вождения в автошколе, расположенной в округе Варавино-Фактория.
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Происшествия

Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
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Конте: «Мне нравится игра Лукаку»

Вы хорошо знаете, что мне нравится его игра.
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Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Обновлено в 09:03
Происшествия

Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Экономика

Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
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Политика

Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры

Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".
Обновлено в 08:00
Гаджеты

Huawei передумала заменять Android своей ОС

Впоследствии Google приостановил сотрудничество с китайской корпораций, что поставило под угрозу использование и обновление операционной системы Android на смартфонах Huawei.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва» опровергли

В шариатском суде Сингапура опровергли сообщение о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и модели Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:45
Политика

Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге

Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области

«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Футбол

Аршавин пройдет обучение менеджменту по программе УЕФА

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин приглашен пройти обучение менеджменту по программе УЕФА.
Обновлено в 08:08
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Фигурант уголовного дела против сотрудников ФСБ оказался налоговиком

Один из фигурантов дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, Дмитрий Чиквин, до задержания работал в управлении ФНС.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Без фотошопа: Валерия втягивает живот на фото в бикини

Певица показала подписчикам честное фото. Валерия для миллионов поклонников — пример стиля и красоты.
Обновлено в 00:23
Общество

Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге

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Героиню интервью о героине отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Обновлено в 09:09
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Для международной окололунной станции подобрали орбиту

Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал, кто мог бы возглавить Театр сатиры вместо него

Обновлено вчера в 13:06
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Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Обновлено в 05:03
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Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
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«ВКонтакте» запустит приложение для знакомств Lovina

Обновлено в 07:28
Экономика

Верховный суд не разрешил повысить налог на недвижимость задним числом

26 декабря 2016 года правительство Москвы выпустило постановление 937-ПП, которое повысило кадастровую стоимость 2,5 тыс. объектов недвижимости, при этом повышение стоимости произошло ретроспективно — с 1 января того года.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии

Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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