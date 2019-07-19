Сообщается, что во время подготовки лайнера к взлету сработал датчик задымления, после чего экипаж начал эвакуацию в аварийном режиме. Во время эвакуации по надувным трапам пострадали 8 человек, двое госпитализированы.

8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево

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