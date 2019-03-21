Экономика

84 млрд рублей долга погасит центр Хруничева к 2022 годуКрасная весна 03:52

Скопившиеся долги в размере 84 млрд рублей будут погашены Центром имени Хруничева к 2022 году, заявил гендиректор центра Алексей Варочко 21 марта в интервью газете «Коммерсант».
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Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов

Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.
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