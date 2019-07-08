Экономика
80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом9111.ru вчера в 12:19
Порядка 80% минеральной воды на рынке является контрафактом. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании с властями Ставрополья, пишет Интерфакс.
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Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено вчера в 10:54
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Наука
Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»
Обновлено в 05:32
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Владивосток попал в антирейтинг самых грязных городов России
Коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров отметил, что по результатам опроса 73% респондентов, попавших в выборку, указали, что в том, что их город грязный, виноваты жители, и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.
Обновлено в 04:56
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже
«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
Обновлено в 04:36
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus
Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Экономика
Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян
Наибольшее количество краж денег с карт россиян совершаются с помощью социальной инженерии, а не за счет использования недостатков в защищенности гаджетов.
Обновлено в 05:20
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Политика
В Госдуме обсудят запрет на грузинские вина, воды и переводы в Грузию
"На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:06
Теннис
Серену Уильямс оштрафовали за повреждение одного из кортов Уимблдона
Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $10 тыс. за то, что повредила ракеткой один из кортов Уимблдона.
Обновлено в 02:17
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Происшествия
Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии
Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Авто
Продажи нового кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году
Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Транспорт
Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома»
«Иннопром» продолжается, и мы предлагаем вам подборки самых брутальных и самых женственных стендов международной выставки.
Обновлено в 05:30
Общество
В зоне прилета Кольцово открылся магазин Duty Free
Обновлено в 05:13
Экономика
Рынок труда США развернул американские индексы вниз
Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
Обновлено в 02:05
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Экономика
Минск до конца июля хочет разместить в РФ облигации на 5-10 млрд руб
Белоруссия ранее говорила, что в течение двух лет хочет разместить в России бумаги на 30 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:49
Происшествия
ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России
Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 05:38