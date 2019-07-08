Экономика

80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом9111.ru 12:19

Порядка 80% минеральной воды на рынке является контрафактом. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании с властями Ставрополья, пишет Интерфакс.
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с чего всё началось

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
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Почти 80% минеральной воды в российских магазинах оказалось контрафактом

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Матвиенко рассказала о подготовке решения по маркировке минеральной воды

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Почти вся вода на российских прилавках оказалась поддельной

Lenta.ru10:19
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
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Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
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Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat

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Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
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The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
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Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту

Срабатывание датчика системы кондиционирования стало причиной того, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Москва - Берлин", вернулся в столичный аэропорт Внуково.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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