Футбол

80 болельщиков «Рапида» приедут на матч со «Спартаком»
REGNUM
06:56

Спартак — Рапид
сегодня
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Москва, Стадион «Спартак»
На матч пятого тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком» приедут около 80 болельщиков австрийского «Рапида».
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