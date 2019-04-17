Футбол
8-летний сын Роналду забил 12 голов в двух матчахМК-Спорт 05:36
Как сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport, 8-летний Криштианинью забил в двух последних матчазх своей команды 12 голов. 7 мячей он забил в первом матче детской команды "Ювентуса" против «Marítimo China» и 5 голов - в ворота клуба «Camacha».
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