Футбол

8-летний сын Роналду забил 12 голов в двух матчахМК-Спорт 05:36

Как сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport, 8-летний Криштианинью забил в двух последних матчазх своей команды 12 голов. 7 мячей он забил в первом матче детской команды "Ювентуса" против «Marítimo China» и 5 голов - в ворота клуба «Camacha».
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8-летний сын Роналду забил 12 голов в двух матчах

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10 лет назад Роналду забил сумасшедший гол в Лиге чемпионов. Видео

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Сын Роналду забил 12 голов за два матча на турнире на родине отца

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Сын Роналду забил 12 голов в двух матчах (видео)

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Криштиану Роналду-младший забил семь голов в одном матче за «Ювентус» (видео)

Советский спорт05:12
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Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева

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В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России

«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
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Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

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Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе полной остановки транзита Россией

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Обновлено в 04:40
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ

Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

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В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Экономика

Медведев пообещал 450 тысяч рублей многодетным ипотечникам

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства заявил, что кабмин разрабатывает изменения в законодательство с целью предоставлять семьям с тремя и более детьми выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Обновлено в 06:09
Футбол

Мертезакер назвал финалистов Лиги чемпионов

Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер считает, что в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Барселона».
Обновлено вчера в 12:16
Транспорт

В ЦОДД призвали водителей не расслабляться из-за голубого неба

Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Дочь Аршавина разрыдалась в зале суда, где разводятся ее родители

Заседание суда по разводу футболиста Андрея Аршавина с Алисой Казьминой началось со слез.
Обновлено в 04:48
Игры

Геймеры пожертвовали на игры более 60 млрд рублей

Компания Kickstarter сообщила, что категория "Игры" стала первой из 15 на краудфандинговом сервисе.
Обновлено в 06:47
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Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
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Белые акулы бегут из районов кормления при появлении косаток

Электронные теги показали, что все белые акулы начали покидать область в течение нескольких минут после кратких визитов косаток.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Политика

США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО

Обновлено в 05:25
Авто

Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%

В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
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Антимонопольная служба проверит челябинское кафе быстрого питания "Street Food" из-за двусмысленной рекламы: "Соси сколько хочешь" и "Бери в рот за копейки".
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Транспортный налог 2019. Какие изменения ждут автовладельцев

В этом году российских автомобилистов ждет изменение в части транспортного налога. Так, владельцев угнанных машин освободили от его уплаты.
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Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти инфекций

Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, предназначенная для защиты сразу от пяти серьезных инфекционных заболеваний: дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции.
Обновлено в 07:37
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Штаб Навального в Хабаровске нашел у семьи бывшего мэра 6 домов в США

Как утверждает местный штаб Алексея Навального, пока Соколов сидел в кресле мэра, его семья скупала недвижимость в США.
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Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
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Полиция США задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 100 детей

Американские правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в 100 случаях сексуального насилия над детьми.
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В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
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Алла Пугачёва выступит в Кремлёвском дворце в честь юбилея

На радость поклонникам юбилей артистка отметит в Кремлёвском дворце.
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Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.
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Американский дипломат сделал прогноз о судьбе курдских отрядов в Сирии

Главными исполнителями американской воли в Сирии остаются курдские группировки, судьба которых беспокоит автора.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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