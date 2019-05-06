Религия
7 мая православные отмечают Радоницу и поминают усопших родныхМТВ онлайн 03:31
Сегодня, 7 мая, православные посещают кладбища, читают молитвы для упокоения душ усопших, прибирают на могилах родных.
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