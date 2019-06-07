7 июня. События для ставок на спортBookmaker-ratings.ru 01:39

7 июня. События для ставок на спорт

Футбол Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ-2020 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Происшествия СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.

Энергетика В Ленобласти построят комплекс по производству СПГ за 750 млрд рублей Соглашение о сотрудничестве при строительстве комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги подписали на ПМЭФ-2019 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор ООО «Русхимальянс» Кирилл Селезнев.

Шоу-бизнес У семьи Жанны Фриске появилась возможность рассчитаться с «Русфондом» «Русфонд» пошел им навстречу и предложил компромиссный вариант: вместо прямого перечисления денег или передачи недвижимого имущества в счет погашения долга, организация готова принять во временное пользование права на использование изображения и имени Жанны Фриске.

Политика Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Футбол «Арсенал» объявил об уходе Уэлбека Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.

Происшествия Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Наука Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы Учёные-генетики нашли следы ещё одной эпидемии чумы охватившей всю Европу.

Кино Режиссер Оливье Мейру прокомментировал удаление сцен из «Рокетмена» Французский режиссер, лауреат Берлинале Оливье Мейру, комментируя решение прокатчика убрать ряд сцен из фильма Декстера Флетчера "Рокетмен", выразил мнение, что это не так страшно для творца, как самоцензура.

Футбол Гол Рамоса помог Испании разгромить Фарерские острова В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании на выезде разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:1. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе «Торсволлур».

Политика В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.

Армия и оружие США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400 Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Интернет Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям» Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей.

Здоровье Московские врачи удалили 13-летнему подростку выросший в яичке зуб Врачи Морозовской детской больницы удалили 13-летнему мальчику выросший в яичке зуб, рассказали Агентству "Москва" в медучреждении.

Политика Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Футбол Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.

Футбол «Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.

Автоспорт Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.