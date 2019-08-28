Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет. Радостным событием он поделился с подписчиками своего Instagram.

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

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