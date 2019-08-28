Шоу-бизнес
Толк79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет. Радостным событием он поделился с подписчиками своего Instagram.
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«Сумасшедший дом»: 57-летняя жена Эммануила Виторгана высказалась о радостях материнства
Комсомольская правда07:05
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Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Футбол
«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
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Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Газета.Ru вчера в 21:21
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Футбол
Умяров заменит травмированного Глебова в молодежной сборной России
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вызван в молодежную сборную России вместо травмированного Данила Глебова из «Ростова».
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Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru вчера в 09:05
Политика
Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 07:32
Политика
Соцопрос показал рекордный уровень доверия украинцев Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский в течение первых 100 дней президентства заработал рекордный уровень доверия среди населения страны по сравнению с предшественниками, сообщает УНИАН со ссылкой на результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Rambler News Service 06:40
Космос
Космическая миссия Индии опубликовала новые фотографии Луны
Индийская организация космических исследований опубликовала новые снимки Луны, сделанные камерой космического корабля Чандраян-2.
REGNUM вчера в 06:08
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие
В Татарстане на автотрассу совершили посадку 14 военных самолётов
ИА DixiNews // Новости Казани 08:30
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для своего истребителя
"Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35.
РИА Новости 08:56
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Кино
Тайны Панамского досье: Вышел первый трейлер фильма «Прачечная»
Netflix представил трейлер нового фильма Стивена Содерберга «Прачечная».
Киноафиша России 10:11
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Происшествия
На Украине задержали более 30 человек после нападения на журналистов
Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали более 30 человек по факту нападения на съёмочную группу телеканала «112 Украина».
RT на русском 10:36
Политика
Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
REGNUM вчера в 13:57
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Общество
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа
Российская газета вчера в 10:14