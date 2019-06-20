Политика
75% россиян планируют следить за «Прямой линией с Владимиром Путиным»Интерфакс - Россия 03:43
Interfax-Russia.ru - Более трех четвертей сограждан (77%) с интересом посмотрели бы "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, противоположного мнения придерживаются 22% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
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с чего всё началось
Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР и "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".РИА Новостивчера в 20:08
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ВЦИОМ: Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
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