75% россиян планируют следить за «Прямой линией с Владимиром Путиным»Интерфакс - Россия 03:43

Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР и "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

с чего всё началось

Interfax-Russia.ru - Более трех четвертей сограждан (77%) с интересом посмотрели бы "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, противоположного мнения придерживаются 22% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

75% россиян планируют следить за «Прямой линией с Владимиром Путиным»

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