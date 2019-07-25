Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).

с чего всё началось

Всего было опрошено 1,5 респондентов. Отмечается, что около 25% участников опроса почти не нуждаются в дополнительных средствах. Около 5% заявили, что могу делать накопления, а 6% сообщили, что их благополучие не зависит от того, как поступают доходы.

75% россиян не хватает денег до зарплаты

Политика Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.

Политика Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.

Политика Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество В МЧС назвали способы предотвращения пожаров из-за проблем с проводкой В МЧС рассказали, как из-за проблем с электропроводкой сгорают дома, и что поможет этого избежать. Об этом 26 июля сообщает «РИА Новости».

Здоровье 200 млн рублей выделено на благоустройство территорий алтайских больниц В 2019 году в Алтайском крае благоустроят территории девяти больничных комплексов.

Армия и оружие Лукашевич: «хлебное перемирие» снизило число нарушений перемирия в Донбассе "Хлебное перемирие" способствовало заметному снижению числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Палестина приостановила все соглашения с Израилем Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил о приостановке действия всех договоренностей с Израилем.

Происшествия Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Приамурье, где проходит мощный паводок, и вылетел в наиболее пострадавшие районы, сообщает правительство региона.

Происшествия Жена Мамаева продает автомобиль супруга Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.

Финансы ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Бесплатные медосмотры для дачников посетили более 500 петербуржцев Осмотр у медицинских выездных бригад уже прошли 500 человек.

Политика Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.

Общество Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.

Гаджеты В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».

Политика Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.