Экономика
75% россиян не хватает денег до зарплатыМой Брянск вчера в 02:17
Всего было опрошено 1,5 респондентов. Отмечается, что около 25% участников опроса почти не нуждаются в дополнительных средствах. Около 5% заявили, что могу делать накопления, а 6% сообщили, что их благополучие не зависит от того, как поступают доходы.
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с чего всё началось
Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).РИА Новости24 июля в 21:21
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75% россиян ежемесячно испытывают сложности из-за нехватки денег до следующей зарплаты
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