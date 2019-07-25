Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).

с чего всё началось

Всего было опрошено 1,5 респондентов. Отмечается, что около 25% участников опроса почти не нуждаются в дополнительных средствах. Около 5% заявили, что могу делать накопления, а 6% сообщили, что их благополучие не зависит от того, как поступают доходы.

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Политика Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

Политика Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.

Гаджеты Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру Китайская компания HMD Global в ближайшее время представит первый смартфон Nokia 8.2 с выдвижной фронтальной камерой, – сообщает автор ресурса MySmartPrice Ишан Агарвал.

Происшествия В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.

Происшествия Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.

Происшествия Директор сгоревшего лагеря «Холдоми» арестован Директор сгоревшего палаточного лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов арестован на 2 месяца.

Происшествия В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.

Экономика Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин В отношении турбин мощностью до 35 МВт устанавливаются ограничения по доли стоимости иностранных товаров, использованных для их производства: не более 50% до 31 декабря 2019 года и не более 30% после этого.

Гаджеты Apple — крупнейший корпоративный пользователь солнечной энергии в США Согласно новому отчёту Ассоциации солнечной энергетики (SEIA), Apple вышла на первое место в США по имеющимся мощностям для производства солнечной энергии, опередив Amazon и Target. forbes.com Ассоциация отслеживает использование солнечной энергии в течение последних семи лет и утверждает, что никогда прежде технологическая фирма не была на первом месте в её рейтинге.

Шоу-бизнес Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

Космос В Китае запустили первую ракету-носитель частного производства В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.

Политика Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Политика В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.

Политика Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Совбез ООН продлил мандат миротворцев на Кипре Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческой миссии на Кипре еще на полгода, говорится в резолюции, принятой советом.

Авто АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.