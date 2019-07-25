Экономика
75% россиян не хватает денег до зарплатыМой Брянск 02:17
Всего было опрошено 1,5 респондентов. Отмечается, что около 25% участников опроса почти не нуждаются в дополнительных средствах. Около 5% заявили, что могу делать накопления, а 6% сообщили, что их благополучие не зависит от того, как поступают доходы.
Читать в источнике
Оценить160
с чего всё началось
Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).РИА Новостивчера в 21:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Футбол
«Ювентус» представил новый выездной комплект формы
Обновлено в 07:34
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру
Китайская компания HMD Global в ближайшее время представит первый смартфон Nokia 8.2 с выдвижной фронтальной камерой, – сообщает автор ресурса MySmartPrice Ишан Агарвал.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном
Иран провел запуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:58
Происшествия
В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки
В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Директор сгоревшего лагеря «Холдоми» арестован
Директор сгоревшего палаточного лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов арестован на 2 месяца.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено вчера в 05:48
Экономика
Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин
В отношении турбин мощностью до 35 МВт устанавливаются ограничения по доли стоимости иностранных товаров, использованных для их производства: не более 50% до 31 декабря 2019 года и не более 30% после этого.
Обновлено в 13:19
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S8 спас жизни 20 человек
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Apple — крупнейший корпоративный пользователь солнечной энергии в США
Согласно новому отчёту Ассоциации солнечной энергетики (SEIA), Apple вышла на первое место в США по имеющимся мощностям для производства солнечной энергии, опередив Amazon и Target. forbes.com Ассоциация отслеживает использование солнечной энергии в течение последних семи лет и утверждает, что никогда прежде технологическая фирма не была на первом месте в её рейтинге.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Космос
В Китае запустили первую ракету-носитель частного производства
В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.
Обновлено в 15:16
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Политика
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.
Обновлено в 21:08
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие
Совбез ООН продлил мандат миротворцев на Кипре
Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческой миссии на Кипре еще на полгода, говорится в резолюции, принятой советом.
Обновлено в 21:45
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.
Обновлено в 18:15
Спорт
Гринев выиграл бронзу ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной звездой России по версии Forbes
В журнале Forbes появился рейтинг самых успешных звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Обновлено в 05:27