Пресс-служба "Зенита" вспомнила, как команда завоевала первый трофей в своей истории. В 1944 году был разыгран первый после начала ВОВ турнир - Кубок СССР. Трофей взяла команда из Ленинграда.

75 лет назад «Зенит» завоевал первый трофей в своей истории

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