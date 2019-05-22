Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храмеРБК 10:18

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере. Градоначальник пояснил РБК, что решающим в этом вопросе будет исследование, подготовка которого сейчас только ведется.

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