Футбол
73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в историиSport24.ru 04:05
Голкипер израильского клуба «Ирони Ор Йегуда» Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в истории.
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Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Спорт
Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet
Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
Обновлено в 11:40
Спорт
Тарасова послала футболиста «Зенита» за критику фигурного катания
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова слишком эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание "адским спортом", так как в нем 18-летние девочки уже превращаются в ветеранов.
Обновлено в 09:07
Политика
О «вторжении» России в Эстонию объявили на немецком телеканале
В эфире немецкого телеканала ZDF объявили о "вторжении" России в Эстонию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал»
На месте работают сотрудники МЧС В Екатеринбурге сегодня, 6 апреля, эвакуировали ТРЦ "Карнавал".
Обновлено в 10:21
Футбол
«Байер» дома проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» в гостях обыграл «Шальке»
Байер на своем поле принимал РБ Лейпциг. Матч закончился победой гостей со счетом 4:2.
Обновлено в 11:48
Наука
Генетики рассказали, в чем разница между пьянством и алкоголизмом
Ученые из Пенсильванского университета заявили, что в ДНК человека обнаружены гены, которые отдельно друг от друга отвечают за пристрастие к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Японские истребители поднялись для перехвата российского Ил-38
Японские ВВС подняли в воздух свои истребители для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем, следует из данных Минобороны страны.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Политика
Замглавы МИД России провёл разговор с ливийским маршалом Хафтаром
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Обновлено в 10:19
Футбол
ЦСКА назвал стартовый состав на матч со «Спартаком»
Обновлено в 10:39
Политика
G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт
Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Политика
Скабеева ответила на слухи о своем увольнении
Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
Обновлено в 10:01
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия
Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:33
Авто
Tesla Model X попробовали утопить в грязи
Не каждый владелец электрокара Tesla думал о том, чтобы проверить его способности на бездорожье.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Происшествия
На Литейном таксист пытался уйти от ДПС и попал в аварию
Обновлено в 11:09