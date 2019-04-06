Футбол

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в историиSport24.ru 04:05

Голкипер израильского клуба «Ирони Ор Йегуда» Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в истории.
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Израильский вратарь вышел на поле в 73 года. Это рекорд Гиннесса!

Спорт-Экспресс09:40

73-летний вратарь стал самым возрастным футболистом в мире, отыграв весь матч

Матч ТВ05:18

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

Sport24.ru04:05

Израильский голкипер стал самым возрастным футболистом в истории

Газета.Ru04:34

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

Советский спорт05:14

73-летний вратарь «Ирони Йегуда» стал самым возрастным игроком в истории футбола

Чемпионат03:59

73-летний израильтянин вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной футболист

Sports.ru03:37
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:23
Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Происшествия

Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку

Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Спорт

Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet

Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

Обновлено в 11:40
Спорт

Тарасова послала футболиста «Зенита» за критику фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова слишком эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание "адским спортом", так как в нем 18-летние девочки уже превращаются в ветеранов.
Обновлено в 09:07
Политика

О «вторжении» России в Эстонию объявили на немецком телеканале

В эфире немецкого телеканала ZDF объявили о "вторжении" России в Эстонию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал»

На месте работают сотрудники МЧС В Екатеринбурге сегодня, 6 апреля, эвакуировали ТРЦ "Карнавал".
Обновлено в 10:21
Футбол

«Байер» дома проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» в гостях обыграл «Шальке»

Байер на своем поле принимал РБ Лейпциг. Матч закончился победой гостей со счетом 4:2.
Обновлено в 11:48
Наука

Генетики рассказали, в чем разница между пьянством и алкоголизмом

Ученые из Пенсильванского университета заявили, что в ДНК человека обнаружены гены, которые отдельно друг от друга отвечают за пристрастие к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Японские истребители поднялись для перехвата российского Ил-38

Японские ВВС подняли в воздух свои истребители для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем, следует из данных Минобороны страны.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Политика

Замглавы МИД России провёл разговор с ливийским маршалом Хафтаром

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Обновлено в 10:19
Футбол

ЦСКА назвал стартовый состав на матч со «Спартаком»

Обновлено в 10:39
Политика

G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт

Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Политика

Скабеева ответила на слухи о своем увольнении

Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
Обновлено в 10:01
Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Общество

В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев

Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании

Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Владимир Познер: «Я дал дочери пощечину, потому что она плохо ела»

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия

Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:33
Авто

Tesla Model X попробовали утопить в грязи

Не каждый владелец электрокара Tesla думал о том, чтобы проверить его способности на бездорожье.
Обновлено вчера в 07:15
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Происшествия

На трассе под Киевом взорвался автомобиль

Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Происшествия

На Литейном таксист пытался уйти от ДПС и попал в аварию

Обновлено в 11:09
Происшествия

На северо-западе Москвы в «Газели» нашли предмет, похожий на снаряд

Обновлено в 11:40
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