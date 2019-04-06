Футбол
73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в историиSport24.ru 04:05
Голкипер израильского клуба «Ирони Ор Йегуда» Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в истории.
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Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Хоккей
Антон Белов: «СКА вернет серию с ЦСКА в Москву»
Защитник СКА Антон Белов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в пятом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 15:27
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Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
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Происшествия
В центре Челябинска волк покусал ребенка
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Божена Рынска продолжает исходить желчью в адрес бывшей жены Малашенко
Божена Рынска продолжает исходить желчью в адрес бывшей жены Малашенко Светская львица перечислила любовников Елены Пивоваровой.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Совбез ООН принял заявление по ситуации в Ливии
Совет Безопасности ООН призвал стороны конфликта в Ливии избежать военного столкновения и выразил полную поддержку усилиям по урегулированию ситуации в стране.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
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Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
СМИ перечислили «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией
Обновлено вчера в 22:41
Энергетика
Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль до 1,5 трлн рублей
Глава Минэнерго России Александр Новак допустил рост объема инвестиций в нефтяную отрасль страны примерно до 1,5 трлн руб. в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля
Следующее заседание суда в городе Сан-Бернардино (США) по делу обладателя пояса WBO российского боксера Сергея Ковалева, подозреваемого в нападении на женщину в Калифорнии, состоится 19 апреля, сообщает Boxingscene.com.
Обновлено в 02:45
Политика
Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 22:13
Здоровье
Специалисты назвали причины меньшей продолжительности жизни мужчин
Эксперты Всемирной организации здравоохранения подготовили доклад, в котором сообщили, почему мужчины живут меньше женщин.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Украина пообещала отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна вскоре отменит поезда, следующие из Киева и Львова в столицу России.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
20 штатов подали в суд на Дональда Трампа
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила прессе, что не менее 20 штатов намерены через суд запретить Трампу расходовать 1,6 млрд долларов на укрепление силового присутствия на границе с Мексикой.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.
Обновлено в 00:06
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей
Обновлено вчера в 10:03
Армия и оружие
Легендарный штурмовик Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы
Легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы, сообщили РИА Новости в фонде "Крылатая память Победы", занимавшимся реставрацией этого самолета.
Обновлено вчера в 20:06
Транспорт
В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро
В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна
В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек.
Обновлено в 03:11
Авто
Назван ТОП-5 автомобилей российского рынка, избавляющих от депрессии
Именно потому эксперты нашего портала составили пятерку действительно «зажигательных» моделей, представленных на рынке России.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Станислав Садальский оригинально поздравил Эвелину Бледанс с юбилеем
Актер Станислав Садальский, с которым Бледанс давно и очень хорошо дружит, оставил одно из самых оригинальных поздравлений в своем микроблоге.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика
Дочь Бжезинского рассказала о неподобающем поведении Трампа
Мика Бжезински — дочь Збигнева Бжезинского, бывшего советника президента США Джимми Картера по национальной безопасности — рассказала о неподобающем поведении нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 04:18
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено вчера в 18:29