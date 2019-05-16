Происшествия
70 человек задержали в ходе протестов против храма в ЕкатеринбургеГазета.Ru 06:43
В Екатеринбурге полиция задержала 70 человек в ходе протестов против строительства храма. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, среди задержанных трое несовершеннолетних.
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За три дня акций в сквере, где собираются строить храм, задержали больше 90 человек
Екатеринбург Онлайн07:30
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Политика
Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России
Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
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Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
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Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
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Интернет
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Политика
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Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
Обновлено в 05:56
Хоккей
Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории
Сборная России одержала разгромную победу над Италией на чемпионате мира по хоккею, забросив десять безответных шайб.
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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Футбол
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Агент защитника московского ЦСКА Родриго Бекао Фернандо Терчейро заявил, что футболист еще не договорился с клубом по условиям нового соглашения.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В Крыму «сбили» иностранный самолет-разведчик
Черноморский флот, авиация и системы ПВО на совместном учении уничтожили условный самолет-разведчик, который вторгся в воздушное пространство России над Крымским полуостровом.
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Обновлено в 06:51
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Общество
Суд взыскал с «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей
По информации официального представителя Нетиевского Ольги Куликовой, суд решил взыскать с коллектива 813 тысяч рублей в качестве судебных издержек.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Пятеро фанатов «Лацио» арестованы за пиротехнику и драку с полицией
Пятеро фанатов римского футбольного клуба "Лацио" арестованы в день финала Кубка Италии за использование пиротехники и столкновения с полицией, сообщает полицейское управление итальянской столицы.
Обновлено в 07:16
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
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Происшествия
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Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
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Плата за отопление изменится в России
Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
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Наука
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Перекрытия старинного здания обрушились в центре Тамбова.
Обновлено в 08:08
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Смотрим лучшие образы с красной дорожки Каннского фестиваля
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Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
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Технологии
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