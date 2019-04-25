6 мая пройдет последнее заседание по делу Кокорина и МамаеваSoccer.ru 15:39

6 мая в Пресненском суде Москвы состоится заключительное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

6 мая пройдет последнее заседание по делу Кокорина и Мамаева

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