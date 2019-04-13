Футбол
6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»Sport.ru вчера в 13:45
В рамках тридцать второго тура чемпионата Испании в составе каталонской "Барселоны" не сыграет лидер атак команды Лионель Месси, а также ряд других важных футболистов коллектива.
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Месси, Суарес, Пике и Ракитич не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Уэской»
Чемпионатвчера в 13:10
Месси, Суарес и еще три футболиста «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»
Советский спортвчера в 13:10
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С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой
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Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
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Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
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Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
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Обновлено вчера в 17:16
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
Новая зенитная ракетная система «Витязь» прошла госиспытания
Обновлено вчера в 08:18
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено вчера в 21:45
Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков
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Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.
Обновлено вчера в 11:52
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Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
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Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского
Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров).
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Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
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Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ
Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
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Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве
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Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР
Речь идет о десятках файлов, содержащих личную информацию нескольких тысячах сотрудников полиции и ФБР: имена, личные и служебные адреса электронной почты, названий должностей, телефонные номера домашние адреса, пишет Techcrunch.
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Авто
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«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
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Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота
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Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено вчера в 20:38