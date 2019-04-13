Футбол

6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»Sport.ru вчера в 13:45

В рамках тридцать второго тура чемпионата Испании в составе каталонской "Барселоны" не сыграет лидер атак команды Лионель Месси, а также ряд других важных футболистов коллектива.
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Вальверде объяснил отсутствие Месси в заявке на матч с «Уэской»

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Месси и Бускетс не сыграют против «Уэски»

Soccer.ruвчера в 13:29

Месси, Суарес, Пике и Ракитич не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Уэской»

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Месси, Суарес и еще три футболиста «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»

Советский спортвчера в 13:10

Месси, Суарес и Пике не сыграют с «Уэской»

Спорт-Экспрессвчера в 13:05

Месси, Суарес, Ракитич, Роберто и Пике не попали в заявку «Барсы» на матч с «Уэской». Во вторник – игра с «МЮ» в ЛЧ

Sports.ruвчера в 14:42

6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»

Sport.ruвчера в 13:45
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МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
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Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
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Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
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Политика

Помпео назвал Россию «враждебным государством» для Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия вмешивается в дела Венесуэлы вопреки властям и без разрешения народа этой страны.
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Общество

Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда

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Обновлено вчера в 11:20
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«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»

Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Единоборства

С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой

Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа

Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Гаджеты

4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше

Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

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Обновлено вчера в 17:16
Здоровье

Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака

Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено вчера в 10:53
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Новая зенитная ракетная система «Витязь» прошла госиспытания

Обновлено вчера в 08:18
Космос

В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено вчера в 21:45
Финансы

Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
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Экономика

Трутнев стал самым богатым в кабмине в 2018 году

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие

Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

Обновлено вчера в 23:17
Общество

Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского

Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров).
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

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Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
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Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено вчера в 13:19
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Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве

В Киеве участника аварии примотали скотчем к столбу, чтобы тот не смог скрыться с места ДТП до приезда правоохранителей.
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Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР

Речь идет о десятках файлов, содержащих личную информацию нескольких тысячах сотрудников полиции и ФБР: имена, личные и служебные адреса электронной почты, названий должностей, телефонные номера домашние адреса, пишет Techcrunch.
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В Подмосковье на кольце МЖД грузовой поезд столкнулся с легковушкой

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Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
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В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

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