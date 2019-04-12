Футбол

6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»Sport.ru 13:45

В рамках тридцать второго тура чемпионата Испании в составе каталонской "Барселоны" не сыграет лидер атак команды Лионель Месси, а также ряд других важных футболистов коллектива.
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Месси и Бускетс не сыграют против «Уэски»

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Чемпионат13:10

6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»

Sport.ru13:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
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