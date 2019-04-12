Футбол
6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»Sport.ru 13:45
В рамках тридцать второго тура чемпионата Испании в составе каталонской "Барселоны" не сыграет лидер атак команды Лионель Месси, а также ряд других важных футболистов коллектива.
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