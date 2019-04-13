6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»Sport.ru вчера в 13:45

В рамках тридцать второго тура чемпионата Испании в составе каталонской "Барселоны" не сыграет лидер атак команды Лионель Месси, а также ряд других важных футболистов коллектива.

Политика Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.

Спорт Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.

Политика Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.

Авто Медведев утвердил правила тюнинга машин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).

Общество Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.

Игры Начался открытый бета-тест Anno 1800 С 12 по 15 апреля пройдет открытое бета-тестирование Anno 1800. Для участия в тесте необходимо зарегистрироваться на сайте Ubisoft.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры. Снова В конце прошлой недели «Карнавал» уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Происшествия Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.

Экономика Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.

Экономика Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.

Общество Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.

Автоспорт Александер Элбон не примет участие в квалификации Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Космос Впервые сфотографированной черной дыре дали имя Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.

Происшествия В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).

Общество Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.

Политика Глава Военного совета Судана ушел в отставку По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.

Политика В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.

Общество Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.