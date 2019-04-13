Футбол

6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»Sport.ru вчера в 13:45

В рамках тридцать второго тура чемпионата Испании в составе каталонской "Барселоны" не сыграет лидер атак команды Лионель Месси, а также ряд других важных футболистов коллектива.
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Вальверде объяснил отсутствие Месси в заявке на матч с «Уэской»

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Месси и Бускетс не сыграют против «Уэски»

Soccer.ruвчера в 13:29

6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»

Sport.ruвчера в 13:45

Месси, Суарес, Пике и Ракитич не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Уэской»

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Месси, Суарес и еще три футболиста «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»

Советский спортвчера в 13:10

Месси, Суарес и Пике не сыграют с «Уэской»

Спорт-Экспрессвчера в 13:05

«Барселона» сыграет с «Уэской» без своих звёзд

Евро-футбол.рувчера в 13:20
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Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Обновлено в 01:01
Политика

Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Политика

Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга машин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 02:13
Общество

Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg

Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

В Китае начались испытания боевого корабельного лазера

Обновлено вчера в 08:34
Игры

Начался открытый бета-тест Anno 1800

С 12 по 15 апреля пройдет открытое бета-тестирование Anno 1800. Для участия в тесте необходимо зарегистрироваться на сайте Ubisoft.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры. Снова

В конце прошлой недели «Карнавал» уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан

Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
Обновлено вчера в 04:12
Экономика

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Общество

Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года

Обновлено вчера в 06:09
Общество

Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом

Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила трогательные сообщения родным

Обновлено вчера в 09:59
Автоспорт

Александер Элбон не примет участие в квалификации

Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

Обновлено в 03:38
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов» на пиратских сайтах

Обновлено вчера в 12:44
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами

Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
Политика

Глава Военного совета Судана ушел в отставку

По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.
Обновлено вчера в 16:11
Гаджеты

4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше

Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

Обновлено в 03:15
Общество

Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине

Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.
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Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие

WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии

В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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