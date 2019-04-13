Футбол
6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»Sport.ru вчера в 13:45
В рамках тридцать второго тура чемпионата Испании в составе каталонской "Барселоны" не сыграет лидер атак команды Лионель Месси, а также ряд других важных футболистов коллектива.
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Месси, Суарес, Пике и Ракитич не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Уэской»
Чемпионатвчера в 13:10
Месси, Суарес и еще три футболиста «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»
Советский спортвчера в 13:10
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Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
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Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
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Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
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