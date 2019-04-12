Футбол

6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»Sport.ru 13:45

В рамках тридцать второго тура чемпионата Испании в составе каталонской "Барселоны" не сыграет лидер атак команды Лионель Месси, а также ряд других важных футболистов коллектива.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси, Суарес, Пике, Бускетс и Ракитич пропустят матч «Барселоны» с аутсайдером Ла Лиги

Sport24.ru13:05

«Барселона» сыграет с «Уэской» без своих звёзд

Евро-футбол.ру13:20

Месси, Суарес, Пике и Ракитич не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Уэской»

Чемпионат13:10

Месси, Суарес и еще три футболиста «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»

Советский спорт13:10

Месси и Бускетс не сыграют против «Уэски»

Soccer.ru13:29

Месси, Суарес и Пике не сыграют с «Уэской»

Спорт-Экспресс13:05

6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»

Sport.ru13:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила трогательные сообщения родным

Обновлено в 09:59
Авто

Компания Volkswagen отзывает в РФ кроссоверы Teramont

Обновлено в 14:09
Культура

Британский стендап-комик умер во время выступления

Британский стендап-комик Ян Когнито умер прямо на сцене.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»

В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Политика

Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

Обновлено в 13:21
Экономика

Кремль обнародовал сведения о доходах Владимира Путина за 2018 год

Обновлено в 11:15
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено в 12:34
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Политика

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

Обновлено в 11:58
Спорт

Пригода завоевал «золото» на дистанции 100 метров брассом на ЧР

Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем

Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Политика

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

Обновлено в 12:51
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Единоборства

Ломаченко и Кролл прошли взвешивание перед боем

Обновлено в 02:42
Авто

Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России

Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Политика

The Wall Street Journal: армию Хафтара финансирует Саудовская Аравия

Правящие круги Саудовской Аравии предлагали ливийскому маршалу Халифе Хафтару финансирование наступления и штурма столицы Ливии Триполи, сообщает 12 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 12:16
Политика

Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии

Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении "серых" схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ

Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли казанский «Рубин» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:33
Политика

Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву

Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Турки откажутся от F-35 ради Су-57

Возможности российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 по ключевым характеристикам превосходят параметры его американского аналога – F-35.
Обновлено в 02:48
Политика

Польша не пустила российский парусник в свои воды

Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Смоленске в жилой пятиэтажке обрушилось перекрытие

Сообщение об обрушении плиты перекрытия на верхнем техническом этаже в пятиэтажном панельном многоквартирном жилом доме, расположенном во 2-м Краснофлотском переулке в городе Смоленске, поступило в пятницу в "Центр обработки вызовов 112".
Обновлено в 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное