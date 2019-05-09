6 игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионовSport24.ru 10:44

Спорт день за днем

Происшествия В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.

Армия и оружие Главный парад Победы проходит на Красной площади Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.

Политика Швеция решила продлить контроль на внутренних границах Полиция Швеции оценила угрозу безопасности страны как высокую Правительство Швеции в четверг приняло решение продлить контроль на внутренних границах государства еще на шесть месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение правительственной канцелярии страны.

Общество Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.

Гаджеты Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10 В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Футбол В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку.

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Индийские археологии вскрыли древнюю гробницу, возраст которой около 4000 лет и обнаружили в ней два деревянных гроба с останками людей.

Происшествия Экс-аналитика разведки США обвиняют в утечке секретных данных Как говорится в пресс-релизе Минюста США, Хейл работал в Национальном агентстве геопространственной разведки, где незаконно получил и направил в СМИ секретную информацию.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Путин с портретом отца принял участие в шествии «Бессмертный полк» Президент Российской Федерации Владимир Путин вышел с москвичами на Красную площадь, чтобы принять участие в шествии «Бессмертный полк», сообщает издание «РИА Новости».

Общество Кот съел осу и покорил пользователей Сети "Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.

Происшествия На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.

Армия и оружие США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.

Общество Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.