Футбол

6 игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионовSport24.ru 10:44

Аякс — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
35′
46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
50′
55′
Лукас Моура
59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
67′
76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
77′
81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
90′
Андре Онана
90′+5′
90′+6′
Лукас Моура
УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.
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