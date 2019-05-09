6 игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионовSport24.ru 10:44

Спорт день за днем

Политика Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.

Кино Фильм Павла Лунгина «Братство» сегодня выходит в российский прокат В основе картины лежат воспоминания генерала армии Николая Ковалева о событиях Афганской войны.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения Избранный президент Украины поблагодарил борцов с фашизмом Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "112 Украина" назвал 9 мая украинским Днем благодарения, сообщает gazeta.ru.

Политика Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на «свою и чужую» Для россиян великая Победа во Второй мировой войне не делится на "свою и чужую", Россия ценит прошедший боевую закалку дух союзничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Авто Появились первые рендеры универсала Toyota Camry Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.

Общество Воздушную часть парада Победы в Москве отменили Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.

Происшествия Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

Армия и оружие Минобороны Китая выразило протест из-за доклада Пентагона Ежегодно выпускаемый Пентагоном доклад «наносит ущерб китайско-американскому взаимному доверию и подрывает развития отношений между двумя странами», убеждены в Минобороны Китая.

Политика США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении санкционного режима США арестовали судно КНДР по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна, сообщило американское министерство юстиции.

Космос SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.

Политика Мэр Харькова призвал вернуть проспекту имя маршала Жукова Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к жителям города с призывом подписать петицию, в которой предлагается вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова.

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Футбол Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Происшествия В одной из мечетей Лондона произошла стрельба Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия.

Общество На шествие «Бессмертного полка» вышли 10 миллионов россиян В прошлом году участников «Бессмертного полка» было столько же. В Москве в акции приняли участие 700 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Происшествия Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".

Футбол Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.