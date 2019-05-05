Общество
6 и 7 мая в Москве ожидается июльская жараMolnet.ru 06:50
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об июльской температуре 6 и 7 мая - около +25 градусов, сообщает ТАСС.
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Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы
Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.
Обновлено в 09:57
Общество
ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.
Обновлено в 08:07
Футбол
Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»
Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Политика
Сотрудник посольства России в Афганистане опубликовал фотографии талибов с георгиевскими ленточками
Сотрудник посольства России в Афганистане опубликовал фотографии талибов с георгиевскими ленточками.
Обновлено в 07:00
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
Обновлено в 11:26
Культура
Ушла из жизни Леонора Эллинская
Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Политика
В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Жителям Волгограда сообщили о необходимости ежедневных тренировок
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Политика
Делегация из США была растрогана до слёз героизмом Севастополя
Председатель Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина рассказала о впечатлениях представителей делегации из США от визита в музейный комплекс «35-я береговая батарея» в Севастополе.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Хоккей
Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Футбол
СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.
Обновлено в 10:26