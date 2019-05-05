6 и 7 мая в Москве ожидается июльская жараMolnet.ru 06:50

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об июльской температуре 6 и 7 мая - около +25 градусов, сообщает ТАСС.

6 и 7 мая в Москве ожидается июльская жара

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