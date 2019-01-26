Происшествия
69 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протесте во ФранцииИнтерфакс 15:37
Общие цифры участников протеста по стране менялись в течение дня. К вечеру этой одиннадцатой субботы манифестаций "желтых жилетов", по данным министерства внутренних дел, во Франции в акциях участвовали около 69 тысяч человек, из которых 4 тысячи - в Париже.
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Происшествия
Умер пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Опубликовано видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области
В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент крушения самолета Ту-22М3 во время посадки на аэродроме в Мурманской области.
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Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал в гримерке НТВ
Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак со скандалом покинула студию НТВ.
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Армия и оружие
Для российских военных создан индивидуальный комплекс разведки «Глаз»
Индивидуальный комплекс разведки «Глаз», запускаемый из ручной ракетницы, разработали российские ученые.
Обновлено в 18:21
Общество
Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.
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Посол Канады в КНР получил отставку после комментария по делу Huawei
Посол Канады в Китае Джон Маккаллум ушел в отставку после комментариев, сделанных им по поводу задержания финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
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Происшествия
Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье
Пользователи Сети публикуют видео с места крупного ДТП в Московской области.
Обновлено в 08:13
Авто
Названы ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов
Во всем мире все больше набирает популярность сегмент кроссоверов и внедорожников, при этом китайские автопроизводители не отстают от общей тенденции.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
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Посольство США отказало в выдаче визы российскому комику, резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову. Об этом сообщил сам шоумен в Instagram.
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Происшествия
Ангар на территории завода загорелся в Екатеринбурге
"Свердловская область, Екатеринбург сообщают о пожаре в отдельно стоящем здании склада (ангар) на территории завода металлоконструкций по улице Альпинистов",- сказали в ведомстве.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Луизиане пять человек погибли в результате стрельбы в парке
По мнению полиции, стрельбу затеял молодой человек 21 года от роду. Двое из погибших, по предварительным данным, были его родителями.
Обновлено в 16:14
Политика
Военный атташе Венесуэлы в США отказался признать Мадуро президентом
Военный атташе венесуэльского посольства в США Хосе Луис Сильва заявил, что не признаёт действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро главой государства.
Обновлено в 17:29
Спорт
Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ в танцах на льду
Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено в 11:49
Авто
Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
Опубликованы кадры полета Ту-160 над Арктикой
Кадры полета опубликовал телеканала "Звезда". Всего самолеты провели в воздухе более 15 часов.
Обновлено в 13:22
Политика
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Авто
Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019
Как и прежде, позже появится «заряженная» версия автомобиля — Renault Clio RS.
Обновлено в 03:08
Общество
Чикатило остался в списке выдающихся выпускников российского вуза
Представители компании Google оставили без ответа просьбу Южного федерального университета (ЮФУ) удалить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка выдающихся студентов Ростовского государственного университета, который демонстрируется по соответствующему запросу в поиске.
Обновлено в 08:46
Общество
Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет
Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено в 14:54
Музыка
Умер композитор и дирижер Мишель Легран
Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi
Январское обновление операционной системы дурно повлияло на работу множества смартфонов Xiaomi Mi A2, на которых установлена "чистая" версия Android One.
Обновлено вчера в 07:20
Гаджеты
Новый iPhone может получить датчики утечки газа
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В состав ВМС США вошел ультрасовременный стелс-эсминец
Малозаметный для радаров ракетный эсминец «Майкл Монсур» (Michael Monsoor) в субботу, 26 января, официально вошел в состав Военно-морских сил США.
Обновлено в 14:24
Теннис
Осака выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира
Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии Осака стала первой ракеткой мира.
Обновлено в 08:11
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено вчера в 13:54
Космос
Зонд NASA сделал четкое фото самого далекого из известных астероидов
Космическое тело, известное под неофициальным названием Ultima Thule, является самым далеким от Солнца объектом, когда-либо посещенным аппаратом с Земли.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым
Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Денис Черышев помог «Валенсии» обыграть «Вильярреал»
"Валенсия" в матче 21 тура чемпионата Испании одержала крупную победу над "Вильярреалом" с результатом 3:0. Один из трех мячей у победителей забил полузащитник сборной России Денис Черышев.
Обновлено в 16:55
Общество
Пугачева получила десятки миллионов от госкорпорации на концерт
В сети появилось письмо от гендиректора акционерного общества «Вертолеты России» Андрея Богинского в адрес управляющего директора ПАО «Роствертол» Петра Мотренко о том, что государственная корпорация «Ростех» предложила оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой.
Обновлено в 07:17