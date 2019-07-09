Политика
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиковРБК 00:00
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
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с чего всё началось
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных. И только 18% респондентов Левада-центра утверждают, что такие случаи редки и носят единичный характер.РБК00:00
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