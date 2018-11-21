Политика
61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны
61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страныРБК03:46
Согласно исследованию, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответствен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов.
РБК03:46
с чего всё началось
Согласно результатам исследования, опубликованным в четверг на сайте социологического центра, по состоянию на октябрь 2018 года 61% россиян полагают, что президент РФ Владимир Путин в полной мере ответственен за проблемы, стоящие перед страной.Интерфакс04:37
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Политолог объяснил, почему россияне возлагают на Путина ответственность за проблемы
Национальная служба новостей07:44
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