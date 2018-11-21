Политика

61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны
РБК
03:46

Согласно исследованию, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответствен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов.
РБК03:46
с чего всё началось
Согласно результатам исследования, опубликованным
 в четверг на сайте социологического центра, по состоянию на октябрь 2018 года 61% россиян полагают, что президент РФ Владимир Путин в полной мере ответственен за проблемы, стоящие перед страной.
Интерфакс04:37

Подробнее о событии

Политолог объяснил, почему россияне возлагают на Путина ответственность за проблемы

Национальная служба новостей07:44

61% россиян назвал президента ответственным за проблемы РФ

Интерфакс04:37

61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны

РБК03:46

«Левада-центр»: большинство россиян возложили на Путина ответственность за проблемы, стоящие перед Россией

Коммерсантъ03:14

Большинство граждан РФ доверили проблемы страны Путину: опрос

REGNUM03:02

Россияне назвали Путина ответственным за проблемы страны

URA.Ruвчера в 23:23

Большинство россиян возложили ответственность за проблемы страны на Путина

Ведомостивчера в 15:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Политика

Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Путин призвал ОПК производить умные и высокоточные ракеты и боеприпасы

Обновлено в 08:49
Политика

Евросоюз призвал Сербию и Косово прекратить провокации

Представитель европейской дипломатической службы Майя Косьянчич заявила, что ЕС призывает Сербию и Косово прекратить провокации в отношении друг друга и нормализовать двухсторонние отношения.
Обновлено в 08:50
Политика

Sky: после Brexit между Великобританией и ЕС появятся торговые барьеры

Торговые барьеры, отсутствующие в настоящее время, появятся при движении товаров и услуг между Великобританией и ЕС после выхода страны из состава сообщества (Brexit).
Обновлено в 08:39
Политика

Nissan уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

Совет директоров Nissan Motor Co. принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров.
Обновлено в 08:52
Политика

КС Украины одобрил закрепление в конституции курса страны в НАТО и ЕС

Конституционный суд Украины одобрил закрепление в конституции курса страны в НАТО и ЕС.
Обновлено в 08:54
Политика

Путин проведёт заседание Госсовета в Крыму 23 ноября

«Завтра президент работает в Крыму, в гостинице «Мрия», он проведёт расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе», — сказал Песков журналистам.
Обновлено в 08:54
Политика

Косачев заявил о согласовании сроков визита Ким Чен Ына в Россию

Сроки и параметры визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Российскую Федерацию проходят согласование в настоящее время.
Обновлено в 08:38
Политика

Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и экс-главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:42
Политика

Лавров заявил о параноидальной зацикленности в США на санкциях

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому информагентству Agi заявил, что в США зацикленность на санкциях приобрела параноидальный характер.
Обновлено в 08:33
Политика

Эксперт объяснил заявление Мэттиса о России и соблюдении ДРСМД

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН объяснил заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Соединённые Штаты надеются на демонстрацию Россией стремления вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:30
Политика

«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

График строительства продолжения «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию и Венгрию позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.
Обновлено в 08:42
Политика

Как Захарова ответила на заявление Могерини об Азовском море

Ранее, в понедельник главы дипломатии Евросоюза Федерика Могерини сообщила, что ЕС недоволен действиями России в Азовском море, в частности тем, что российские пограничники проверяют суда в акватории.
Обновлено в 07:47
Политика

Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесены в Госдуму

Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», среди которых Адальби Шхагошев, передает корреспондент 22 ноября.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Российскую армию признали одной из сильнейших в мире

Обновлено в 08:47
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное