Политика

61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны
РБК
03:46

Согласно исследованию, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответствен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов.
РБК03:46
с чего всё началось
Согласно результатам исследования, опубликованным
 в четверг на сайте социологического центра, по состоянию на октябрь 2018 года 61% россиян полагают, что президент РФ Владимир Путин в полной мере ответственен за проблемы, стоящие перед страной.
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