с чего всё началось

Согласно исследованию, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответствен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов.

Политика Политика Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.

Политика Политика Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и экс-главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Армия и оружие Армия и оружие Путин призвал ОПК производить умные и высокоточные ракеты и боеприпасы

Политика Политика Россия на G20 обсудит цифровую экономику и международную торговлю Россия на саммите G20 в Аргентине намерена обсудить развитие цифровой экономики и международной торговли.

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

Политика Политика Президент Сербии заявил, что ЕС не сможет образумить косовские власти Президент Сербии Александр Вучич заявил представителям косовских сербов, что Евросоюз не сможет образумить власти в Приштине.

Политика Политика КС Украины одобрил закрепление в конституции стремления в НАТО и ЕС Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, предусматривающий закрепление в конституции курса страны на вступление в ЕС и НАТО.

Политика Политика Косачев заявил о согласовании сроков визита Ким Чен Ына в Россию Сроки и параметры визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Российскую Федерацию проходят согласование в настоящее время.

Политика Политика Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров Японский автомобильный концерн Nissan принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.

Политика Политика Мэй сравнила декларацию о будущих отношениях с ЕС с волей народа Проект политической декларации о будущем взаимодействии Великобритании и Евросоюза выполняет волю народа, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Политика Политика Источник назвал причину появления вертолетов над Кремлем

Политика Политика Лавров заявил о параноидальной зацикленности в США на санкциях Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому информагентству Agi заявил, что в США зацикленность на санкциях приобрела параноидальный характер.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник

Политика Политика Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесены в Госдуму Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», среди которых Адальби Шхагошев, передает корреспондент 22 ноября.