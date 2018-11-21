Политика
61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны
61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страныРБК03:46
Согласно исследованию, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответствен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов.
РБК03:46
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Политика
Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков
Обновлено в 05:33
Политика
Захарова прокомментировала заявление Могерини об Азовском море
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о ситуации в Азовском море.
Обновлено в 05:28
Политика
Эксперт прокомментировал заявление Мэттиса о России и соблюдении ДРСМД
Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Соединённые Штаты надеются на демонстрацию Россией стремления вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:22
Политика
Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии
Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.
Обновлено в 05:40
Политика
Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ
Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и бывшего главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:38
Политика
В Крыму заявили о сигналах с Украины о «новом Майдане»
Обновлено в 05:40
Политика
Турция ждет поставок комплексов С-400 в 2019 году
Анкара рассчитывает начать совместное производство зенитных ракетных комплексов С-400 с Россией, после того как поступит первая батарея этих машин для Вооруженных сил Турции.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Завершено строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму
В Минобороны России сообщили о завершении строительства первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму.
Обновлено в 05:40
Политика
Медведев назначил нового куратора железнодорожной отрасли в Минтрансе
Новым заместителем министра транспорта, курирующим железнодорожную отрасль, стал Владимир Токарев, бывший руководитель Госстроя.
Обновлено в 05:32
Политика
Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесены в Госдуму
Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», среди которых Адальби Шхагошев, передает корреспондент 22 ноября.
Обновлено в 05:24
Политика
«Коммерсантъ»: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»
Как уточняет издание, в Болгарию и Сербию газ пойдёт с 2020 года, в Венгрию с 2021-го и в Словакию во второй половине 2022 года.
Обновлено в 05:29
Политика
МИД: надо понять, как Япония трактует положения декларации 1956 года
Москва хочет понять, каким образом Токио трактует положения советско-японской декларации от 1956 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Политика
Сенатор Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий
По словам источника РИА Новости в Совфеде, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
В НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»
«Обновление от источника: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall», — пишет Панда.
Обновлено в 05:10
Политика
Захарова назвала расширение мандата ОЗХО угрозой мировой безопасности
Напомним, что ранее Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия утвердила бюджет ОЗХО на 2019 год, который предусматривает расширение мандата организации.
Обновлено в 05:19