Политика

61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны
РБК
03:46

Согласно исследованию, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответствен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов.
РБК03:46

Подробнее о событии

«Левада-центр»: более 60% россиян считают Путина в полной мере ответственным за проблемы страны

Новая газета04:58

61% россиян назвал президента ответственным за проблемы РФ

Интерфакс04:37

61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны

РБК03:46

«Левада-центр»: большинство россиян возложили на Путина ответственность за проблемы, стоящие перед Россией

Коммерсантъ03:14

Большинство граждан РФ доверили проблемы страны Путину: опрос

REGNUM03:02

Россияне назвали Путина ответственным за проблемы страны

URA.Ruвчера в 23:23

Большинство россиян возложили ответственность за проблемы страны на Путина

Ведомостивчера в 15:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Политика

Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков

Обновлено в 05:33
Политика

Захарова прокомментировала заявление Могерини об Азовском море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о ситуации в Азовском море.
Обновлено в 05:28
Политика

Эксперт прокомментировал заявление Мэттиса о России и соблюдении ДРСМД

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Соединённые Штаты надеются на демонстрацию Россией стремления вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:22
Политика

Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии

Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.
Обновлено в 05:40
Политика

Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и бывшего главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:38
Политика

В Крыму заявили о сигналах с Украины о «новом Майдане»

Обновлено в 05:40
Политика

Турция ждет поставок комплексов С-400 в 2019 году

Анкара рассчитывает начать совместное производство зенитных ракетных комплексов С-400 с Россией, после того как поступит первая батарея этих машин для Вооруженных сил Турции.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Завершено строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму

В Минобороны России сообщили о завершении строительства первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму.
Обновлено в 05:40
Политика

Медведев назначил нового куратора железнодорожной отрасли в Минтрансе

Новым заместителем министра транспорта, курирующим железнодорожную отрасль, стал Владимир Токарев, бывший руководитель Госстроя.
Обновлено в 05:32
Политика

Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесены в Госдуму

Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», среди которых Адальби Шхагошев, передает корреспондент 22 ноября.
Обновлено в 05:24
Политика

«Коммерсантъ»: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

Как уточняет издание, в Болгарию и Сербию газ пойдёт с 2020 года, в Венгрию с 2021-го и в Словакию во второй половине 2022 года.
Обновлено в 05:29
Политика

МИД: надо понять, как Япония трактует положения декларации 1956 года

Москва хочет понять, каким образом Токио трактует положения советско-японской декларации от 1956 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Политика

Сенатор Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий

По словам источника РИА Новости в Совфеде, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

В НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»

«Обновление от источника: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall», — пишет Панда.
Обновлено в 05:10
Политика

Захарова назвала расширение мандата ОЗХО угрозой мировой безопасности

Напомним, что ранее Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия утвердила бюджет ОЗХО на 2019 год, который предусматривает расширение мандата организации.
Обновлено в 05:19
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное