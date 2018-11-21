Политика
61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны
61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страныРБК03:46
Согласно исследованию, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответствен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов.
РБК03:46
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«Левада-центр»: 61% россиян считают Путина ответственным за проблемы страны
Национальная служба новостей05:45
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Политика
Вице-адмирал Игорь Костюков назначен врио начальника ГРУ
На должность временно исполняющего обязанности начальника ГРУ после смерти прежнего руководителя Игоря Коробова назначен вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Путин призвал сокращать цикл производства ракет в России
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по оборонно-промышленному комплексу в Анапе призвал к сокращению технологического цикла производства ракет и боеприпасов.
Обновлено в 07:07
Политика
В Кремле не исключили проведения пресс-конференции Путина 20 декабря
В Кремле не исключают проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:09
Политика
Проект декларации о будущих отношениях Британии и ЕС согласован
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что проект декларации о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза после брексита согласован на уровне переговорщиков и в целом на политическом уровне.
Обновлено в 07:01
Политика
В МИДе осудили торговую войну Косово против Сербии
В Министерстве иностранных дел России назвали провокацией начало торговой войны, которую организовало против Сербии Косово.
Обновлено в 07:08
Политика
Захарова прокомментировала заявление Могерини об Азовском море
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о ситуации в Азовском море.
Обновлено в 05:42
Политика
КС Украины одобрил закрепление в конституции курса страны в НАТО и ЕС
Конституционный суд Украины одобрил закрепление в конституции курса страны в НАТО и ЕС.
Обновлено в 06:52
Политика
Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесены в Госдуму
Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», среди которых Адальби Шхагошев, передает корреспондент 22 ноября.
Обновлено в 07:05
Политика
Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ
Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и экс-главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 06:40
Политика
Мэттис призвал Россию вернуться к соблюдению ДРСМД
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США надеются, что Россия вернётся к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 06:56
Политика
Встреча Эрдогана и саудовского кронпринца может состояться в Аргентине
Контакт президента Турции и саудовского принца состоится в контексте убийства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.
Обновлено в 07:05
Политика
В Крыму заявили о сигналах с Украины о «новом Майдане»
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Обновлено в 06:43
Политика
Турция ждет поставок комплексов С-400 в 2019 году
Анкара рассчитывает начать совместное производство зенитных ракетных комплексов С-400 с Россией, после того как поступит первая батарея этих машин для Вооруженных сил Турции.
Обновлено в 06:24
Политика
МИД РФ: обвинительные функции ОЗХО угрожают мировой безопасности
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что голосованию сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных стран.
Обновлено в 06:55
Политика
Путину показали военные разработки в области медицины
Президент Владимир Путин во время визита в военно-инновационный технополис «ЭРА» осмотрел научные разработки в области медицины.
Обновлено в 06:35