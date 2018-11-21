Политика

61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны
РБК
03:46

Согласно исследованию, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответственен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов.
РБК03:46
с чего всё началось

Большинство россиян возложили ответственность за проблемы страны на Путина

Почти две трети россиян считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной, – это максимум за все время исследований, следует из данных «Левада-центра».
Ведомостивчера в 15:36

Подробнее о событии

61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны

РБК03:46

«Левада-центр»: 61% россиян возложили на Путина ответственность за проблемы, стоящие перед Россией

Коммерсантъ03:14

Путин несёт ответственность за проблемы в стране, уверены 83% граждан

REGNUM03:02

«Левада-Центр»: две трети россиян считают, что в проблемах страны виноват Путин

Znak.com02:23

Россияне назвали Путина ответственным за проблемы страны

URA.Ruвчера в 23:23

Россияне стали меньше доверять Путину

News.ruвчера в 22:53

Большинство россиян возложили ответственность за проблемы страны на Путина

Ведомостивчера в 15:36
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Политика

Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков

Исполняющим обязанности начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков, рассказали РБК три источника, близких к Министерству обороны.
Обновлено в 03:53
Политика

Захарова прокомментировала заявление Могерини об Азовском море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о ситуации в Азовском море.
Обновлено в 03:36
Политика

В Крыму заявили о сигналах с Украины о «новом Майдане»

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Обновлено в 03:27
Политика

Сенатор Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий

По словам источника РИА Новости в Совфеде, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Захарова назвала Бутину жертвой русофобии в Вашингтоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что задержанная в США россиянка Мария Бутина стала жертвой русофобии в Вашингтоне.
Обновлено в 03:39
Политика

«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

Обновлено в 03:51
Политика

Лавров встретится 27 ноября в Париже с главой МИД Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 ноября в Париже проведёт переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Обновлено в 03:40
Политика

Россия и Армения подписали соглашение о создании аналога МАК

РФ и Армения подписали соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 03:46
Политика

Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии

Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.
Обновлено в 03:49
Политика

Медведев разрешил ввоз праворульных авто без «ЭРА-ГЛОНАСС»

Жителям Дальневосточного федерального округа разрешили ввозить в страну для себя одну подержанную праворульную машину без установки на нее системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Обновлено в 03:47
Политика

Конвой МЧС с гуманитарной помощью для Донбасса пересек госграницу

Обновлено в 03:51
Политика

США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД

Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:19
Политика

Минздрав поддержал идею обязать компании оплачивать сотрудникам фитнес

Минздрав одобряет идею обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом, однако экономическую обоснованность такого шага предстоит проанализировать.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.
Обновлено в 03:49
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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