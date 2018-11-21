Почти две трети россиян считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной, – это максимум за все время исследований, следует из данных «Левада-центра».

с чего всё началось

Согласно исследованию, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответственен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов.

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